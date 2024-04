SV Ried: Marcel Ziegl beendet seine Fußball-Karriere

Eine echte Vereinslegende der SV Ried tritt ab: Marcel Ziegl, der am 29. November 2008 mit 15 Jahren sein erstes Bundesliga-Match für die SV Guntamatic Ried bestritten hat, beendet im Sommer seine aktive Karriere.

Insgesamt hat der Oberösterreicher und langjährige Kapitän 350 Pflichtspiele für Rieds erste Mannschaft absolviert und dabei elf Treffer erzielt. Auch in den U17- bis U21-Nationalmannschaften Österreich war der 31-jährige Mittelfeldspieler aktiv. „Ich bin zwar überzeugt, dass ich noch einmal fit werden könnte, ich glaube aber nicht, dass ich es noch einmal zu 100 Prozent schaffe. Das wäre mein Anspruch und das ist sicher ausschlaggebend, dass ich jetzt nach dieser Saison meine Karriere beenden werde“, sagt Marcel Ziegl.

„Ein besonderes Highlight in Ried war sicher mein Debut 2008 mit nur 15 Jahren. Dazu dann auch der Cup-Sieg und die beiden weiteren Cupfinali. Absoluter Höhepunkt war aber der Aufstieg von der 2. in die 1. Bundesliga. Das war eine echte Achterbahnfahrt, Corona kam dazwischen, wir haben geschwächelt und haben es am Ende dann doch noch geschafft. Mit der SV Guntamatic Ried habe ich eine Liebe fürs Leben gefunden. Ried ist meine Familie und meine Heimat geworden – das war für mich immer etwas ganz Besonderes. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen bedanken, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Sponsoren und ganz besonders bei den Fans. Ich habe versucht, immer alles mit 100 Prozent zu machen. Für die großartige Unterstützung und das Vertrauen in dieser langen Zeit möchte ich mich herzlich bedanken!“ „

"Zeigt seine Qualität, Treue und Loyalität"

„Als Marcel Ziegl sein Debüt für die SV Guntamatic Ried absolviert hat, waren einige Spieler aus unserem heutigen Kader gerade einmal drei Jahre alt. Das zeigt die Qualität, Treue und Loyalität, die Marcel Ziegl zum Verein und zur Region rund um Ried hat. Ich darf Marcel unsere zutiefst empfundene Dankbarkeit im Namen der SV Ried und seiner Wegbegleiter bei diesem wunderbaren Verein aussprechen. Die SV Guntamatic Ried will auch in Zukunft nicht auf die Dienste unseres langjährigen Kapitäns verzichten, daher sind wird gerade in Gesprächen für ein Großprojekt in der Region, das Marcel verantworten soll“, betont Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala.

Autor Raphael Watzinger

