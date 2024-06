Die SV Ried legt wieder los

Mit Leistungstests kickt Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried heute die Sommervorbereitung an, ehe die Innviertler am morgigen Dienstag in Geinberg auch auf dem Platz wieder loslegen.

Mit Änderungen im Betreuerteam: Wolfgang Wimmer ist neuer Tormanntrainer, ersetzt den langjährigen Tormanncoach Hubert Auer. Moritz Kossmann kümmert sich um Analyse und Standards - ist ebenfalls neu im Betreuerteam der Wikinger.

Auch am Kader wurden bereits Korrekturen vorgenommen: Martin Rasner (Admira), Saliou Sane (Würzburg), Felix Wimmer (Gurten) und David Berger (St. Martin/M.)sind neu, Diego Madritsch (Altach), David Ungar (Vienna), Jonas Wendlinger (Almere City), Marcel Ziegl (Karriereende) und Sandro Schendl (?) haben den Klub verlassen. Mit Nils Seufert und Nico Wiesinger wird bei den Profis nicht mehr geplant - sie sollen ab sofort beim Amateurteam mittrainieren. Zudem steht der Transfer von Gontie Junior Diomande zu Liga-Rivale Vienna kurz bevor.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

