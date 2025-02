Ried-Trainer Maximilian Senft: "Wir wissen, dass wir es schaffen können"

"Endlich ist die lange Winterpause vorbei", denken sich wohl nicht nur viele Fans der SV Ried, sondern auch die Mannschaft und das Betreuerteam. Morgen startet der Tabellenzweite mit dem Auswärtsspiel gegen Horn in das Frühjahr. 14 Spiele hat Ried Zeit, um drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Admira Wacker aufzuholen. Die OÖN trafen Cheftrainer Maximilian Senft gestern Nachmittag zum Interview vor dem morgigen Auftakt.

OÖN: Die Winterpause war lang. Wie groß sind Vorfreude und Anspannung?

Maximilian Senft: Ich spüre die Lust der Spieler auf Meisterschaftsspiele. Von der Trainingsintensität und -qualität hatten wir in den vergangenen Wochen noch einmal eine Steigerung drinnen.

Ried hat seit 2014 kein Liga-Auftaktspiel im Frühjahr mehr gewonnen. Warum wird es am Sonntag in Horn anders sein?

Ich glaube, dass die erfahrenen Spieler sich der Situation bewusst sind. Die Statistik kennen wir. Die Motivation ist groß, dass diese am Sonntag nach dem Spiel keine Relevanz mehr hat, weil wir mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Ried fahren.

Wie erwarten Sie den Tabellenletzten aus dem Waldviertel, der mit Thomas Janeschitz einen neuen Trainer hat?

Viel stabiler. Horn hat sehr gute Testspielergebnisse abgeliefert. Ich habe mir zuletzt das Testspiel gegen Rapid 2 angesehen. Für Horn geht es gegen den Abstieg, für uns um den Aufstieg. Es ist also für beide Teams eine enorm wichtige Frühjahrs-Auftaktpartie.

Wird um 10.30 Uhr gespielt, oder besteht aufgrund des nächtlichen Frostes die Möglichkeit, am Nachmittag zu beginnen?

Mein Wissensstand ist, dass der Platz vom Schiedsrichter am Samstag gegen Mittag begutachtet wird. Dann dürfte eine Entscheidung fallen. Wir haben darauf keinen Einfluss, wichtig ist, dass gespielt werden kann.

Was ist notwendig, damit man am Saisonende tatsächlich auf dem ersten Platz steht?

Ähnliche Tugenden wie im Herbst. Das heißt, dass wir auch bei einem Rückschlag, der durchaus kommen kann, intern Ruhe bewahren und uns nicht aus der Balance bringen lassen. Wir müssen und werden zu unseren Überzeugungen stehen. Dass wir uns im Herbst selber aus der schweren Situation gezogen haben, stimmt mich zuversichtlich.

Wer ist Favorit? Ried mit dem selbst auferlegten "Zwei-Jahres-Plan", der den Aufstieg im Sommer vorsieht, oder Tabellenführer Admira? Und welche Rolle kann der Dritte Vienna spielen?

Ich gehe generell von einem Dreikampf an der Spitze aus. Die Vienna hat zwar einen gewissen Rückstand, aber den wenigsten Druck. Auch wenn man bei der Admira den Ball in Sachen "Aufstiegsdruck" flach hält. Ganz so ist es nicht, denn schließlich ist die Admira Tabellenführer und die Ansprüche gehen klar in Richtung Bundesliga. Wir gehen sehr positiv gestimmt in das Frühjahr und sind uns bewusst, dass wir es schaffen können. Angst haben wir nicht. Unabhängig vom Titelkampf erwarte ich eine sehr starke Liga im Frühjahr. Das Niveau wird steigen. Mehrere Mannschaften, wie der FAC, Stripfing, Admira oder Voitsberg haben enorm aufgerüstet und starke Spieler verpflichtet.

Wie sieht die personelle Situation aus?

Benjamin Sammer hat sich zuletzt im Training verletzt, ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen. Saliou Sane macht einen sehr guten Eindruck, bei 100 Prozent ist er natürlich noch nicht. Er wird gegen Horn aber im Kader sein. Grundsätzlich muss ich an dieser Stelle dem Athletiktrainer und der Physioabteilung, die sich in Sachen Belastungssteuerung einzelner Spieler sehr viele Gedanken gemacht haben, ein großes Kompliment machen.

Gibt es so etwas wie "Gewinner" der langen Vorbereitung?

Nik Marinsek hat schon gegen Ende der Herbstsaison auf sich aufmerksam gemacht. Daran hat er im Winter angeschlossen.

Der Kader hat sich kaum verändert. Wie wichtig ist, dass der Verein ein lukratives Angebot (die Rede war von 600.000 Euro) für Nikki Havenaar abgelehnt hat?

Sehr wichtig. Nikki Havenaar ist seit eineinhalb Jahren ein Leistungsträger und verkörpert, wie einige andere, diesen eingeschlagenen Weg. Für die Mannschaft ist er mit seinen Eigenschaften und Waffen, Stichwort Standardsituationen, nur schwer zu ersetzen. Sein Charakter und sein Einsatzwille zeichnen ihn aus, nicht umsonst ist er einer der Fanlieblinge.

Abgesehen vom Trainingslager konnte man aufgrund des gefrorenen Bodens nur selten auf Naturrasen trainieren. Was spielt das für eine Rolle?

Ich denke, so wie uns ist es vielen Vereinen in der Liga gegangen. Wichtig ist einerseits, dass wir beim Trainingslager perfekte Bedingungen vorgefunden haben. Andererseits haben wir die vielen Trainingseinheiten auf dem Kunstrasen ohne Verletzungen überstanden.

Sie sind seit 724 Tagen als Trainer der SVR im Amt. Wissen Sie, auf welchem Platz Sie damit von der Dauer her in der Profi-Ära der SV Ried (seit 1991) liegen?

Gute Frage. Nein, keine Ahnung.

Auf dem dritten Platz hinter Klaus Roitinger und Paul Gludovatz. Was sagt das generell über den harten Job eines Trainers im Fußballgeschäft?

Im Fußball ist es halt einfach so, dass der Trainer zuerst den Kopf hinhalten muss, wenn die Resultate nicht passen. Als Trainer ist man sich dessen aber bewusst.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif