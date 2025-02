Mit Glücksrad und Wettkampfgier pfeift die SV Ried das Titelrennen an

Gelingt der SV Guntamatic Ried in dieser Saison der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga? Am Sonntag kickt der Innviertler Zweitligist auswärts bei Horn (10.30 Uhr) das entscheidende Frühjahr an – der wohl größte Titelrivale ist bereits heute im Einsatz: Tabellenführer Admira startet gegen den Dritten Vienna (20.30 Uhr) mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf die Wikinger.

Im Aufstiegskampf wird das Team von Coach Maximilian Senft auch eine Portion Glück benötigen – und dieses will sich Ried erarbeiten. Seit längerer Zeit ist ein Glücksrad ständiger Begleiter der Innviertler. Der Hintergrund: Im wöchentlichen Trainingsplan von Trainer Senft sind immer auch mehrere Wettkampf-Formen eingeplant – beispielsweise bei Spielformen, Standardsituationen oder Torschüssen. Neo-Co-Trainer Jürgen Panis führt dafür eine sogenannte "Win-lose"-Liste: Werden die Aufgaben erfüllt, gibt es keine Konsequenzen. Ab einer bestimmten Anzahl als "Verlierer" muss der jeweilige Kicker aber am Glücksrad drehen. "Je nachdem, wie das Glücksrad entscheidet, müssen Aufgaben erfüllt werden", erklärt Sportchef Wolfgang Fiala. Das kann zum Beispiel eine Gesangseinlage vor dem Team sein, dass man einen Mannschaftskollegen zum Essen einladen muss oder einer sozialen Einrichtung etwas spendet. "Damit wollen wir den Wettbewerbscharakter auch in das Training bringen und die Einheiten auch auflockern."

Mit dieser Wettkampfgier soll auch die Challenge Aufstieg gelingen. Fiala: "Wir haben in der Winterpause gut gearbeitet und fühlen uns bereit."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger