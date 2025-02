Die SV Ried siegte, obwohl man gar nicht spielen wollte

Der SV Guntamatic Ried gelang zum Auftakt der Frühjahrssaison ein Start nach Maß: Mit dem 1:0 in der 2. Fußball-Liga beim SV Horn bleiben die Innviertler an Tabellenführer Admira dran, liegen weiter nur drei Punkte hinter den Niederösterreichern.

Im Waldviertel ging für die Wikinger auch eine lange Sieglos-Serie zu Ende: 2014 gelang der bisher letzte volle Liga-Erfolg zum Frühjahrsstart – gestern standen bereits nach sechs Minuten die Zeichen auf Auftakt-Sieg: Nach einer idealen Flanke von Fabian Wohlmuth köpfte Ried-Stürmer Wilfried Eza aus kurzer Distanz ein.

Kurios: Am Ende jubelte Ried, obwohl man vor dem Anpfiff der Partie am liebsten eigentlich gar nicht gespielt hätte. Schon in den vergangenen Tagen waren die Platzverhältnisse in Horn aufgrund der niedrigen Temperaturen Thema gewesen. Weshalb bereits am Samstag die Anstoßzeit von 10.30 Uhr auf 12.30 Uhr verschoben wurde, um nicht auf einem gefrorenen Platz spielen zu müssen. Trotzdem war der Platz "wie ein Eislaufplatz", sagte Ried-Sportchef Wolfgang Fiala. Ried-Trainer Max Senft ging sogar weiter: "Beide Teams haben sich eigentlich gegen einen Anpfiff ausgesprochen, weil der Rasen an einigen Stellen immer noch gefroren war. Schiedsrichter Safak Barmaksiz war aber der Meinung, dass man spielen könne." Umso stolzer war der 35-Jährige nach dem Schlusspfiff auf sein Team: "Die Mannschaft hat die Bedingungen hervorragend angenommen." Trotzdem gebe es auch noch Luft nach oben: "Unsere erste Halbzeit war sehr gut, die zweite Hälfte war mir aber zu offen. Wir haben da schon noch etwas im Köcher", sagte Senft.

Das wird es in einem spannenden Frühjahr auch benötigen. Dieses wird zum Fall für zwei: Nach dem 3:1 von Leader Admira gegen die Vienna sind die Döblinger als Dritter bereits zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

