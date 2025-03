Gegen FAC: Ried-Trainer griffen in die Trickkiste

Nur mehr ein Punkt: Dank des zweiten Siegs im zweiten Frühjahrsspiel konnte die SV Guntamatic Ried den Rückstand in der 2. Fußball-Liga auf Tabellenführer Admira auf einen Punkt verkürzen. Beim 2:0 gegen den FAC bewiesen die Innviertler, dass man nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz sehr gut aufgestellt ist.

Das Trainerteam um Chefcoach Max Senft griff gegen die Wiener gleich mehrmals in die Trickkiste: So kam etwa Tormanntrainer Wolfgang Wimmer auf die Idee, im Frühjahr die Betreuerbänke zu tauschen. Statt auf der rechten Seite nehmen die Wikinger jetzt auf der linken Seite Platz – um auch näher am Rieder Heimsektor dran zu sein. Ried-Trainer Senft erklärt: "Wir wollen in diesem Frühjahr, wo es um viel geht, eng zusammenrücken. Das kann uns ein paar Prozent mehr geben." Für die sportliche Leistung wohl wichtiger war ein Input von Co-Trainer Moritz Kossmann: Der 32-Jährige studierte mit Ried jene Anstoßvariante ein, die Stürmer Wilfried Eza bereits nach 15 Sekunden zur Führung abschloss.

Mehr zum Thema SV Ried 2:0 - Nach 15 Sekunden stellte die SV Ried die Weichen auf Sieg RIED. Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried verkürzte mit dem 2:0-Heimerfolg gegen den FAC den Rückstand auf Tabellenführer Admira. 2:0 - Nach 15 Sekunden stellte die SV Ried die Weichen auf Sieg

Viel richtig dürfte im Winter auch Athletiktrainer Simon Zehenthofer gemacht haben: "Man hat gesehen, wie fit wir sind. Außerdem haben wir keine Verletzungen", lobt Senft das Programm des 32-Jährigen, der im Winter auch ein Angebot von Bundesligist Hartberg vorliegen hatte, von Ried aber keine Freigabe bekam. Senft: "Wir wollen unsere Ziele nicht gefährden, dafür benötigen wir ihn."

Neben einem guten Matchplan – für den auch Assistent Eduard Buxmann verantwortlich war – spielte Ried die drei Punkte zudem mit Erfahrung heim. Eine Eigenschaft, die seit Winter auch Co-Trainer Jürgen Panis einbringt. Senft: "Er bringt Erfahrungen mit, die ich nie sammeln konnte: eine Profi-Karriere. Auch das ist in vielen Situationen sehr wichtig."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger