Russland tritt in der EU offene Türen ein

Mit einer Resolution will das EU-Parlament russischen Einflussnahmen auf die Wahlen zum Europäischen Parlament entgegentreten. In diesem Papier spielt die FPÖ eine unrühmliche Rolle. Es wird etwa auf den Spionagefall des Geheimdienstlers Egisto Ott und seine Kontakte zum FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein hingewiesen. Aber auch die deutsche AfD oder die Partei Marine Le Pens in Frankreich tauchen in der Resolution unrühmlich auf.