Ab 16 Uhr live: Black Wings gastieren in Feldkirch

Wir berichten ab 16 Uhr live aus Feldkirch.

Nur sieben Tage nach dem jüngsten Aufeinandertreffen stehen sich heute ab 17 Uhr die Pioneers Vorarlberg und die Steinbach Black Wings schon wieder gegenüber. Waren die ersten beiden Duelle stets knappe Spiele (3:2 n.P., 2:3 aus Linzer Sicht), war das Heimspiel der Linzer in der Vorwoche mit einem 5:0 eine recht deutliche Angelegenheit.

Kristler gesperrt, Wolf feiert Comeback

Personell reisen die Linzer ohne den gesperrten Andreas Kristler ins Ländle. Der Stürmer hat für einen Stockschlag im Auswärtsspiel in Villach eine Sperre von zwei Spielen ausgefasst. Der Assistant Captain wird damit auch am Dienstag in Innsbruck fehlen und erst am Sonntag gegen Pustertal wieder eingereifen dürfen. Weitere Personalia: Mit Raphael Wolf kommt ein Verteidiger nach mehrwöchiger Verletzungspause zurück ins Aufgebot. Das Tor wird Rasmus Tirronen hüten, verlautbarten die Linzer in einer Aussendung.

An der Stelle von Kristler wird Julian Pusnik mit dabei sein, der am Donnerstag für die Steel Wings auswärts in Zell am See im Einsatz war und dabei eine Torvorlage geliefert hat. Ein Spielbericht von der 3:4-Auswärtsniederlage der Steel Wings zum Auftakt in die Qualifikationsgruppe A der Alps Hockey League.

Pusnik war außerdem in der Vorwoche zu Gast bei uns im Eisbrecher-Podcast. Der 23-Jährige ist gebürtiger Villacher, hat in Innsbruck Eishockeyspielen gelernt, durchlief die Jugendabteilung des VSV und spielt seit vier Jahren für die Black Wings. Außerdem ist er der Sohn von KAC- und VSV-Legende Andreas Pusnik und Enkerl des bis heute einzigen Österreichers in der Hockey-Hall-of-fame, Sepp Puschnig. Warum die Wahl auf Linz gefallen ist, wie er zur Nummer 80 gekommen ist und was aus ihm geworden wäre, wenn es Eishockey nicht gäbe, verrät er uns in Folge 33:

Auch Blogger Gerd Kragl war in dieser Woche wieder aktiv und hat uns einen neuen Beitrag für seinen Comeback-Blog verfasst. Über "die richtige Balance" lesen Sie in Folge 6 - hier eine Link-Liste aller Episoden:

Die Partien am Sonntagnachmittag im Überblick:

HCB Südtirol - Fehervar AV19 (16.00 Uhr)

Pioneers Vorarlberg - Black Wings Linz (17.00 Uhr)

Villacher SV - Olimpija Ljubljana (17.30 Uhr)

HC Innsbruck - Klagenfurter AC (17.30 Uhr)

Vienna Capitals - Asiago Hockey (17.30 Uhr)

HC Pustertal - Red Bull Salzburg (18.00 Uhr)

