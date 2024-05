Spektakulärer Unfall: Puckinger (51) schrottete Lamborghini

Der 51-Jährige war mit seinem Lamborghini gegen 12:40 Uhr gemeinsam mit einem 50-Jährigen aus Schleißheim im Gemeindegebiet von Schleißheim auf der L563 Traunufer Straße Richtung Weißkirchen unterwegs.

In einer Linkskurve beschleunigte er seinen Wagen zu stark, wodurch dieser ins Driften geriet. Daraufhin fuhr das Fahrzeug am linken Fahrbahnrand auf eine Leitschiene auf und wurde in einen angrenzenden Wald katapultiert, wo es nach etwa 45 Metern gegen einen Baum prallte.

Der Wagen prallte gegen einen Baum. Bild: FF Schleißheim

Sportwagen bei Unfall in Bad Ischl beschädigt

Der Lenker und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Die L563 war bis 14:30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Am Freitag wurde in Bad Ischl ebenfalls ein Lamborghini bei einem Unfall beschädigt. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt.

