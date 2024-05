Bad Ischl: Lenker krachte mit Sportwagen gegen Leitschiene

Der Mann krachte mit seinem Auto gegen eine Leitschiene und wurde dabei leicht verletzt, so die Feuerwehr am Samstag in einer Aussendung. Nach der Versorgung am Unfallort brachte ihn die Rettung ins Spital. Sein Wagen wurde beim Aufprall schwer beschädigt.

Die Feuerwehr Sulzbach und die Kameraden der Hauptfeuerwache waren mit gleich mehreren Fahrzeugen vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen und ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden. Der Verkehr musste für die Dauer der Aufräumarbeiten wechselseitig angehalten werden.

