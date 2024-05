Gartenwahl: Ruheoase und Partygarten mit Traumaussicht auf den Schoberstein

Wenn Iris und Friedrich Schmidthaler in ihrem Garten in Ternberg sitzen, genießen sie eine Aussicht, die ihresgleichen sucht: Auf der einen Seite erheben sich der Schoberstein und das Herndleck, auf der anderen Seite grenzt direkt an ihr Grundstück ein Hang mit einem Mischwald und einer Lichtung, die oft von Rehen besucht wird. "Besonders wenn wir von Urlauben zurückkommen, wird uns klar, dass es zu Hause mindestens so schön ist wie an so manchem Ferienziel", sagt Iris Schmidthaler.