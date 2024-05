Statisten gesucht: Filmdreh auf der "Gisela"

Lieder, Land und Leute stehen im Mittelpunkt von "Musik in den Bergen", das den Bayerischen Rundfunk an die "schönsten, interessantesten und an unentdeckte Plätze des Alpenraums" bringen soll. Ein Geheimtipp ist der Traunsee zwar nicht, schön und interessant aber auf alle Fälle: Darum finden bei einer Rundfahrt auf dem Dampfschiff "Gisela" am 31. Mai Dreharbeiten für eine neue Folge statt. Der Bayerische Rundfunk und die Traunseeschifffahrt laden dazu rund 25 Personen zum freiwilligen Mitmachen ein. Die Aufnahmen werden rund zwei Stunden dauern, Statisten sollen in Tracht gekleidet sein und im Idealfall Walzer tanzen können. Die Folge soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr die Schiffswerft Ebensee. Anmeldung unter: traunseeschiffahrt.at oder unter 07612/66700.

