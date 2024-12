Abreißen, neu bauen: So verdoppelt sich die Zahl der Wohnungen

Aus 44 alten Wohnungen werden an der Kreuzung Riedauer Straße/Voglweg in Ried 83 neue Wohnungen (Visualisierung im Vordergrund)

Wohnungen bauen, ohne zusätzlichen Boden zu versiegeln, und das wirtschaftlich: Darum geht es bei Projekten, die heute "Reconstructing" genannt werden. Im Prinzip geht es um den Abriss von alten Gebäuden und den Neubau am selben Standort – oft aber als "Operation am offenen Herzen" in einer größeren Siedlung, bei der zum Beispiel zweigeschoßige Häuser durch drei- bis viergeschoßige ersetzt werden.