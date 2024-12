Kennzeichenabnahme wegen Gefahr im Verzug in Wels: 20-Jährige angezeigt

Die junge Frau wurde Sonntagfrüh kurz nach Mitternacht bei für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle in der Eferdinger Straße angehalten. Dabei bemerkten die Polizisten, dass an der Vorderachse die montierten Reifen so stark abgefahren waren, dass die Karkasse zu sehen war.

Wegen Gefahr im Verzug wurden der 20-jährigen Probeführerscheinbesitzerin die Kennzeichentafeln und der Zulassungsschein abgenommen. Sie wird angezeigt.

