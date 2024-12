Ukraine-Krieg: NATO-Chef geht von einer Million Toten und Verwundeten aus

Die NATO geht davon aus, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits mehr als eine Million Opfer gefordert hat. "Jede Woche gibt es mehr als 10.000 Tote oder Verwundete auf allen Seiten", sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei einer Diskussionsveranstaltung in Brüssel. Jeden Tag verursache der Krieg mehr Zerstörung und Tod.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor die Zahl der eigenen im Krieg getöteten Soldaten mit 43.000 angegeben. Zudem habe es 370.000 Fälle gegeben, in denen Verletzten Hilfe geleistet worden sei, teilte er mit. Etwa die Hälfte der Verletzten sei aber in den Kriegsdienst zurückgekehrt. Ähnliche Zahlen nannte zuletzt der designierte US-Präsident Donald Trump. In seinem sozialen Netzwerk Truth Social sprach er von 600.000 getöteten oder verwundeten russischen Soldaten und von Verlusten der Ukraine von bisher 400.000 Soldaten.

"Das kann auch bei uns passieren"

Erneut mahnte Rutte am Donnerstag in Brüssel bei den NATO-Mitgliedstaaten deutlich höhere Verteidigungsausgaben ein. Er warnte mittelfristig vor einem Krieg mit Russland. "Wir sind nicht bereit für das, was in vier bis fünf Jahren auf uns zukommt", sagte Rutte. "Was in der Ukraine passiert, könnte auch bei uns passieren." Eine "unmittelbare militärische Bedrohung" durch Russland gebe es zwar nicht, sagte der frühere niederländische Regierungschef. Russland bereite sich aber auf eine "langfristige Konfrontation" vor. Und die NATO-Staaten könnten derzeit nicht mit Moskaus Waffenproduktion mithalten.

Auch der designierte US-Präsident Trump drängt die Alliierten zu höheren Verteidigungsausgaben. Heuer erfüllen erst 23 der 32 NATO-Länder die Vorgabe, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben.

