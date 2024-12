Wachtberg-Lifte: Weyregg fehlt nach 61 Jahren plötzlich der Schwung

Seit Oktober kennt man Wolfgang Spießberger auch in Deutschland. Als Betreiber des "nächsten bekannten Skigebiets in den Alpen, das dicht macht". Irgendwie hatte es das Ende der Lifte auf dem Weyregger Wachtberg in die Deutsche Presse-Agentur geschafft. Mehrere Online-Portale übernahmen die Meldung, die meisten sachlich, manche ordentlich überhöht. Der wahre und zugleich traurige Kern der Nachricht: In Weyregg wird in dieser Saison zum ersten Mal seit 61 Jahren der Schwung fehlen.