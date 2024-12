Frauscher, Porsche und Luxusboote: Bootswerft in Ohlsdorf bleibt auf Kurs

Blick in die Frauscher Bootswerft in Ohlsdorf: Hier werden alle Boote gebaut und lackiert.

"Frauscher x Porsche 850 Phantom", so heißt das neue Elektro-Sportboot, das Frauscher wieder gemeinsam mit dem deutschen Luxus-Sportwagenhersteller Porsche entwickelt hat. Das bisher einzige Stück steht in der Bootswerft in Ohlsdorf. Dort bekommt es den letzten Schliff und wird im Jänner auf der Bootsmesse "boot Düsseldorf" zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.