Adventkonzert in Saxen: Innehalten vor dem Festreigen

Am Donnerstag, 19. Dezember, erwartet die Besucher in der Aula der Schule ein lebhaftes bis besinnliches Programm mit traditionellen, zum Teil modern dargebotenen Musikstücken und Liedern. Dazu regt ein kurzes, heiteres Theaterstück über verlorene Nächstenliebe zum Nachdenken an. Die freiwilligen Spenden beim Eintritt werden caritativen Zwecken zugeführt. Der Elternverein lädt in der Konzertpause zum Buffet. Beginn ist um 19 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper