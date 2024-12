Designierter US-Präsident Trump will Sommerzeit abschaffen

Der designierte US-Präsident Donald Trump will die Sommerzeit in den USA abschaffen. "Die Republikanische Partei wird sich nach Kräften bemühen, die Sommerzeit abzuschaffen", schrieb Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Zeitumstellung habe zwar eine kleine, starke Anhängerschaft, aber "die Sommerzeit ist unbequem und sehr kostspielig für unser Land", schrieb Trump weiter.

Mehr zum Thema Außenpolitik Spendet Elon Musk britischen Rechtspopulisten Millionen? WASHINGTON/LONODON. In Großbritannien werden Gerüchte über eine mögliche Millionenspende von US-Milliardär Elon Musk an die rechtspopulistische ... Spendet Elon Musk britischen Rechtspopulisten Millionen?

Umstritten wie in der EU

Wie in Europa werden in den USA die Uhren im Frühjahr um eine Stunde vorgestellt und im Herbst wieder zurück. Die Zeitumstellung bringt den Menschen eine längere Tageslichtnutzung. Auch soll sie zum Energiesparen beitragen, was aber kaum Effekte hat. Sie ist in den USA ebenso umstritten wie in der Europäischen Union.

Trump hatte bei der Präsidentschaftswahl am 5. November das Comeback geschafft. Am 20. Jänner tritt der Rechtspopulist zu seiner zweiten Amtszeit an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.