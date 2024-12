Industrieller und Ex-ÖVP-Chef Josef Taus 91-jährig verstorben

Das teilte der ehemalige Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl, ein langjähriger Weggefährte von Taus, am Samstag mit. Taus stand von 1975 bis 1979 an der Spitze der ÖVP, nach seiner zweiten gegen Bruno Kreisky (SPÖ) verlorenen Wahl kehrte er in die Wirtschaft zurück und baute später die Management Trust Holding (MTH) auf.

In seiner langen Karriere war Taus unter anderem Vorstandsvorsitzender der Girozentrale, Aufsichtsratschef der ÖIAG und geschäftsführender Gesellschafter der Constantia IndustrieverwaltungsgesmbH. Über die MTH sollten vor allem angeschlagene Firmen aufgekauft und saniert werden - mit wechselndem Erfolg. So scheiterte man etwa an der Sanierung des oberösterreichischen Motorradbauers KTM. Nach wie vor Anteile hält die MTH dagegen an der 2003 übernommenen Buch- und Medienkette Libro und dem 2004 erworbenen Büroartikel-Discounter Pagro.

