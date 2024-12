Ein stressfreies und regionales Weihnachtsmenü

Markus Penz und Christian Siebenhofer stoßen auf besinnliche Feiertage an.

Was wäre Weihnachten ohne "Stille Nacht, heilige Nacht"? Kaum denkbar! Genauso ist es für viele unvorstellbar, dass ein Drei-Gang-Weihnachtsmenü in aller Ruhe und ohne Stress vorbereitet werden kann. Während das Weihnachtslied zum Innehalten auffordert, ist es beim Menü oft zum "Aus-der-Haut-Fahren". Das beginnt meistens ein paar Wochen davor mit der Frage, was gekocht werden soll. Bleibt man traditionell und den lieb gewonnenen Gewohnheiten treu?