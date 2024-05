Ryanair fliegt wieder ab Linz

Wie die Fluglinie Ryanair heute in einer kurzen Mitteilung bekannt gab, wird der Flughafen in Linz/Hörsching in Zukunft wieder in das Flugprogramm aufgenommen und Flieger werden wieder von Linz aus abheben.

Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Flughafen Linz, bestätigte die Pläne und das es fix sei, dass Ryanair wieder von Hörsching aus starte - mehr Details wollte er aber noch nicht verraten. "Das Sommergeschäft läuft gut, wir sind gut gebucht und auch diese Entwicklung mit Ryanair stimmt uns natürlich positiv", sagt Draskovits. Auch die Zahlen in diesem Jahr würden sich gut entwickeln, "wir liegen leicht über dem Vorjahr."

Ryanair hatte 2018 die Nonstop-Verbindung zwischen dem Flughafen Linz-Hörsching und dem Flughafen London-Stansted gestrichen. Einen Grund für die Streichung nannte Ryanair damals nicht. Für den Linzer Flughafen bedeutet das damals, dass zwei wöchentliche Rotationen wegfielen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper