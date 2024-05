"In dieses Thema will ich mich reinarbeiten": Dominic Thiem verrät seine Pläne für die Zeit nach dem Tennis

Im Herbst wird Dominic Thiem 31 Jahre alt - und dann, so hatte der Lichtenwörther zuletzt angekündigt, werde Schluss sein mit seiner Tennis-Karriere.

Lesen Sie auch: Dominic Thiem - der Unvollendete sagt Adieu

"Ich werde leider nie mehr etwas so gut können wie Tennisspielen", sagte der ehemalige US-Opensieger. Jedoch hat er schon ein Herzensthema auserkoren, dem sich die frühere Nummer drei der Tennis-Weltrangliste widmen möchte.

"Mit 31 habe ich noch viel Zeit, mich in ein zweites Thema voll zu vertiefen. Ich will mich speziell in das Thema Umwelt/Nachhaltigkeit reinarbeiten, stark dafür interessieren, jeden Tag darüber lernen und so einen neuen Weg einschlagen", gab er beim "4GameChangers"-Festival erste Einblicke.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Gedanken zum Rücktritt: Warum Dominic Thiem mit sich im Reinen ist Kommentar: Österreichs Tennis-Star hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. Gedanken zum Rücktritt: Warum Dominic Thiem mit sich im Reinen ist

Dominic Thiem der Vielflieger

Der ökologische Fußabdruck des Tennis-Stars, der mehr als ein Jahrzehnt Turniere rund um den Globus spielte, war bisher beträchtlich.

"Es war immer ein bisschen schwierig zu vereinbaren, mit der ganzen Reiserei, mit dem Job als Tennisspieler", schilderte er bei einer Podiumsdiskussion zur Zukunft des nachhaltigen Flugverkehrs.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Um etwas zu verbessern, hat Thiem schon vor einigen Jahren begonnen, sich für Umweltprojekte wie die Erhaltung der Lebensräume für Bienen oder für saubere Meere einzusetzen.

Noch ist aber nicht Schluss mit Tennis, derweil plant der Weltranglisten-117. seine Abschiedstour. Diese wird ihn mutmaßlich zu den Heimturnieren in Kitzbühel sowie in der Wiener Stadthalle führen.

Hier gibt Thiem spannende Einblicke in seine Anfänge:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zu Dominic Thiem:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.