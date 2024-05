Gedanken zum Rücktritt: Warum Dominic Thiem mit sich im Reinen ist

Dominic Thiem hat sich um 12.02 an die Öffentlichkeit gewandt. Optisch als Privatier, der er in Bälde sein wird. Legerer Freizeitlook, weiße Hose, weißes T-Shirt mit dezenten schwarzen Querstreifen, keine Sponsorenaufkleber, kein Tennisschläger weit und breit. Der 30-Jährige erklärte stoisch ruhig seinen Rücktritt, der sich bereits im Februar (kurz nach den Australian Open) abgezeichnet hatte. Damals setzte er sich mit einem Ultimatum, das er am Attersee publik machte, selbst unter Druck.