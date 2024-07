Die tollkühnen Artisten auf dem Wasser

Sommer, Sonne, Beach, akrobatische Einlagen, hohe Luftstände: Oberösterreich kommt am Wochenende – bei freiem Eintritt – in den Genuss von zwei Wasserski-Events, die nur wenige Kilometer Luftlinie trennen. Auf dem Salmsee in Steyregg (Samstag, Sonntag, jeweils 13 Uhr) wird die World Tour zum fünften Mal in Folge Station machen. Organisatorin Britta Grebe-Llewellyn, die erfolgreichste rot-weiß-rote Wasserski-Athletin der Geschichte, garantiert für ein erlesenes Starterfeld mit internationaler Note. Schon morgen öffnet der Ausee bei Asten mit dem offiziellen Training für den Europacup am Lift seine Pforten.

Schauplatz Salmsee: Allrounder Alexander Gschiel, der bis zur Matura mit Auszeichnung in der Eishockey-Akademie in Norwegen noch zweigleisig auf hohem Niveau unterwegs gewesen war, gab 2022 den Schläger aus der Hand und richtete seinen Fokus ganz auf den heißen Tanz auf dem kühlen Nass. Mit Erfolg. Der 20-Jährige sicherte sich bei den Staatsmeisterschaften in Wien überlegen die Kombinationswertung – resultierend aus den Rängen zwei (Trick), zwei (Springen) und drei (Slalom). Das Training mit Grebes Mann, Jaret Llewellyn, und deren Sohn Dorien in Übersee macht sich bezahlt.



"Die Vorfreude, mich mit internationalen Größen messen zu dürfen, ist groß", fiebert Gschiel jenem World-Tour-Spektakel entgegen, bei dem Titelverteidiger Joel Poland (Gbr), Weltrekordhalter in der Kombi, als Topfavorit gilt. Auch den amtierenden französischen Weltmeister Louis Duplan-Fribourg und natürlich Dorien Llewellyn muss man auf dem Zettel haben. Letzterer fehlte im Vorjahr verletzungsbedingt. "Es wird eine tolle Show. Für einen Wasserskifahrer ist es die größte Herausforderung, diese Tour zu gewinnen. Du musst immer funktionieren", erläuterte der 28-Jährige.

Schauplatz Ausee: Wenn knapp 60 Teilnehmer aus zehn Nationen in der Vorbereitung auf die EM in Polen (13. bis 15. September) um Europacup-Medaillen am Lift rittern, dann dürfen auch vier aussichtsreiche Lokalmatadore vom WWSC Asten Ausee nicht fehlen: Bianca und Nadine Schall, Thomas Paulmair und David Bodingbauer zählen zum engsten Favoritenkreis – nicht zuletzt wegen des Heimvorteils. "Natürlich kennen wir die Anlage in- und auswendig, aber zu Hause haben wir auch mehr Druck als anderswo", hält Nadine Schall den Ball flach: "Wir sind keine Maschinen, es kann alles passieren." OK-Chef Adam Schall verspricht ein Spektakel: "Die Anlage ist in einem erstklassigen Zustand und weltrekordhomologiert."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos