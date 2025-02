Regierungsprogramm mit Nationalstadion

Mehr gefördert als zuvor soll auch der Behindertensport werden. Wien. Was den Breitensport betrifft, gibt es ein sehr ambitioniertes Ziel. So soll die Förderung von Bewegung und Sport für Kinder dazu führen, dass "künftig zwei von drei Kindern in einem Sportverein sind". Ein besonderer Fokus sei dabei auf Mädchen gelegt. Dafür bedarf es natürlich auch genügend Trainer, Funktionäre, Kampfrichter und Schiedsrichter. Die Aus- und Weiterbildung dieser Personen soll genauso wie jene der Athleten ausgebaut werden. Gesorgt werden soll auch für eine Entlastung des Ehrenamtes, etwa durch Verwaltungsvereinfachung.

Im Bereich des Spitzensports will die Regierung dafür sorgen, dass dieser "in Zukunft mit schulischen, akademischen und beruflichen Ausbildungen besser vereinbar sein wird". Auch sollen die Perspektiven für Sportler nach der Karriere verbessert werden. Auf dem Prüfstand steht ein Ausbildungsbonus für Vereine, etwa für eine nachweisbare erfolgreiche Nachwuchsarbeit im internationalen Bewerb. Genauso wie einer für Vereine in Team- und Ligasportarten, die dafür belohnt werden sollen, wenn sie besonders viele Nationalspieler ausbilden und in die höchsten Ligen bringen.

Ein weiterer zentraler Punkt des Regierungsprogramms ist die "finanzielle Grundabsicherung des organisierten gemeinnützigen Sports". Demnach werde die Sportförderung in Österreich evaluiert und weiterentwickelt, "um das Zusammenspiel zwischen autonomem Sport und staatlichen Fördergebern zu verbessern". Daneben soll es auch "optimale Rahmenbedingungen für den Sport" geben. Das Berufsbild Trainer werde genauer skizziert und besser etabliert. Neu ist, dass das freiwillige Sozialjahr für Institutionen des organisierten Sports geöffnet wird.

Im Bereich des Jugend- und Schulsports soll das Pilotprojekt zur täglichen Bewegungseinheit gemeinsam mit Ländern und Gemeinden ausgebaut werden. Schulsportwochen sollen weiter durchgeführt werden, die Möglichkeit einer Teilnahme soll es unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern geben. Einen wichtigen Teil sollen dabei auch Wintersportwochen ausmachen, da sich die Regierung "zur österreichischen Positionierung als Skination Nummer eins" bekenne.

Aus gesellschaftspolitischer Sicht ist der Ausbau von Projekten zur Integration durch Sport, zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Sport und Inklusionsprojekten das Ziel. Daran anknüpfend soll die Unterstützung des Behindertensports auf eine neue Ebene gehoben werden. Zur Diskussion steht die Schaffung von Behindertensport-Kompetenzzentren zur Sensibilisierung von Menschen mit Behinderung für Bewegung und Sport.

Bau von Nationalstadion wird geprüft

Neu ist, dass der Sport als wichtiger Teil der Prävention im Gesundheitswesen etabliert werden soll. Das hoch angesetzte Ziel lautet "5 more years". Dank eines Aktionsplanes soll jeder Österreicher fünf zusätzliche gesunde Lebensjahre bis 2035 erhalten. In puncto Sportinfrastruktur ragt die Prüfung des Baus eines neuen multifunktionalen Nationalstadions, über das schon sehr lange Diskussionen geführt werden, mit integriertem Haus des Sports heraus. Ein besonderes Augenmerk werde aber auch auf den hallenabhängigen Sport, als Beispiel wurde die Schwimminfrastruktur angeführt, gelegt.

Durch solche Maßnahmen soll auch dafür gesorgt werden, dass auch in Zukunft Sport-Großveranstaltungen in Österreich durchgeführt werden können. Für solche Events, wie etwa die kürzlich zu Ende gegangene Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm, werde ein modernes und nachhaltiges Konzept erarbeitet.

