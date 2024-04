Dominic Thiem: "Da hat es Schlagzeilen gegeben, die komplett aus der Luft gegriffen waren"

Wie lange Dominic Thiem der Tennis-Szene noch erhalten bleiben wird, weiß nur er selbst. Mit seinen Wortspenden hat sich der 30-jährige Lichtenwörther aber selbst unter Druck gesetzt und Spekulationen um einen zeitnahen Rücktritt genährt. Aktuell steht der 30-jährige Lichtenwörther auf Position 105 in der Weltrangliste. Sollte er bis Saisonende nicht in die Top 50 zurückkehren, will er es gut sein lassen.