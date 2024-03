"Bitte hör endlich auf": Warum Menschen Dominic Thiem zum Karriereende drängen

2:6 und 1:6 – nur drei Games hatte Dominic Thiem beim Challenger-Turnier vergangene Woche in Zadar gegen Lukas Neumayer – der Salzburger ist 219. der Weltrangliste – für sich entschieden. Analyse: Warum die Zeichen bei Dominic Thiem auf Karriereende stehen Während der US-Open-Sieger von 2020 nach dem Tiefpunkt schweigt und sein Antreten für das dieswöchige Turnier in Neapel zurückzog, wurde der 30-Jährige in den Kommentarspalten und sozialen Medien einmal mehr mit Hohn und