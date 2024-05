Im Ebenseer "Himmel" gibt es jetzt auch eine Konditorei

Seit drei Jahren können die Ebenseer wieder in den "Himmel" kommen. Am 1. Juni 2021 küssten Roland und Christina Heißl das Gasthaus in der Berggasse wach, nachdem es fast zehn Jahre lang nicht mehr geöffnet hatte.

Jetzt bekommen die Wirtsleute Unterstützung – und zwar aus der eigenen Familie. Bereits am Muttertag eröffnete Tochter Nina Heißl im ehemaligen "Salettl" des Gasthauses "Himmel" eine Schaukonditorei. Die 24-jährige Konditormeisterin hat ihre Ausbildung bei der Konditorei Nahmer in Bad Ischl absolviert und scheut sich auch nicht, direkt vor Gästen und Kunden zu backen.

Sie wolle sich bemühen, "alle Wünsche in Sachen Torten und Kuchen zu erfüllen", zur Eröffnung waren Schaumrollen und Schokoträumchen bereits heiß begehrt.

Das Salettl wurde von den Heißls adaptiert und ähnlich wie das Wirtshaus im Charme der 1960er-Jahre eingerichtet. Die Konditorei "Himmel" ist ab sofort wöchentlich von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bei Schönwetter lädt auch der Gastgarten zur Rast ein.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger