Ein neues Zuhause im City-Wolkenkratzer? Die Assads in Moskau

Wann die Assads wirklich in Moskau eingetroffen sind, ist unklar, ebenso in welcher Reihenfolge. TV-Propagandist Wladimir Solowjow veröffentlichte am Sonntag ein verwackeltes Foto des gestürzten syrischen Staatschefs Baschar al-Assad und seiner Frau Asma in nicht ganz winterlichen Jacken, das sie angeblich in einem Moskauer Flughafenkorridor zeigt.