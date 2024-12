Warnung vor Energydrinks der Marke "Holy Energy"

Die in Pulverform angebotenen Produkte beinhalten pro Portionsbeutel so viel Koffein wie zwei Dosen "Red Bull", berichteten die Fachleute am Donnerstag: "Damit überschreitet allein eine Portion die behördlich empfohlene, unbedenkliche Einzel- und Tagesdosis für Kinder und Jugendliche mit einem Gewicht unter 53 Kilogramm."

Zu viel Koffein kann laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Kurzatmigkeit, Muskelzittern, schwere Übelkeit und Angstzustände auslösen. Erst im April hatte der VKI generell vor stark koffeinhaltigen Energydrinks und Limonaden gewarnt, die besonders bei Jugendlichen beliebt sind. Das Packungsdesign des Holy-Energy-Getränks sei auf eine jugendliche Zielgruppe ausgerichtet. Aber Warnhinweise zu Koffein für Kinder und Schwangere "finden sich nur auf der Rückseite", so der VKI.

Empfehlung maximal drei Milligramm Koffein pro Kilo Körpergewicht

Das in Einzelbeuteln verpackte Pulver soll mit jeweils einem halben Liter Wasser aufgegossen werden - in jedem Säckchen stecken 160 Milligramm Koffein. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist für Kinder und Jugendliche eine Einzeldosis sowie die tägliche Aufnahme von maximal drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht unbedenklich.

"Schon allein eine Portion 'Holy Energy' überschreitet die unbedenkliche Einzeldosis an Koffein für Kinder und Jugendliche, die weniger als 53 Kilo wiegen. Dies entspricht etwa dem durchschnittlichen Gewicht von 13-Jährigen", warnen die Konsumentenschützer. Auch für Erwachsene werde die unbedenkliche Einzeldosis bei etwa drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht veranschlagt.

Ernährungswissenschafterin: "Vergleich hinkt"

Der Verkauf von koffeinhaltigen Getränken an Kinder und Jugendliche ist in Österreich - anders als etwa in Litauen, Polen und Lettland - erlaubt. Hersteller Holy empfehle das Getränk auf Nachfrage ab 16 Jahren und reiche die Verantwortung an den Handel weiter. Spar argumentiere beispielsweise, dass in 250 Milliliter "Holy Energy" ebenso viel Koffein (80 Milligramm) enthalten sei wie in einer Dose "Red Bull" mit 250 Millilitern. "Der Vergleich hinkt jedoch", kritisierte VKI-Ernährungswissenschafterin Teresa Bauer, "denn in einem Säckchen stecken 160 Milligramm Koffein, die mit der Zubereitung einer solchen Portion auf einmal aufgenommen werden".

