August Schwertl: Stimme des Mondseelandes

August Schwertl (1948–2024), der "Hansdampf in allen Gassen", mit Bürgermeister Josef Wendtner (li.)

Zeit seines Lebens war er umtriebig, gegenüber den OÖN nannte er sich einmal einen "Hansdampf in allen Gassen". Und das war er wohl auch. Sein Engagement reichte von der Politik (zuletzt war er Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde St. Lorenz), der langjährigen Funktion als Rotkreuz-Ortsstellenobmann und der Moderation verschiedenster Veranstaltungen bis hin zur Fotografie. In der Marktgemeinde Mondsee war Schwertl nicht nur als Sympathieträger, sondern vor allem als Moderator von