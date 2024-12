Drei Haubenköche verführen auf einer kulinarischen Reise

Es ist nichts weniger als der "Gold-Standard", den die vierte Auflage des regionalen Kulinarikfestivals "Tavolata" im kommenden Jahr von 24. Mai bis 12. Juni verspricht. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass einer der drei Spitzenköche, Vier-Hauben-Koch Klemens Gold, seit seiner Hochzeit nicht mehr Schraml heißt, aber weiterhin sein Toprestaurant RAU im Pechgraben betreibt. Denn dass Gold und seine beiden Freunde und Kollegen Lukas Kapeller und Max Rahofer in Kochtöpfen zu rühren vermögen wie wohl kein zweites Trio in diesem Land, ist längst kein Geheimnis mehr.

Gourmets aus nah und fern kommen bei dieser kulinarischen Reise bei bis zu acht Genusserlebnissen auf ihre Rechnung. "Gemeinsam mit den Bauern und Manufakturen der Region verführen sie an ungewöhnlichen, wunderbaren Orten rund um die Stadt Steyr und den Nationalpark Kalkalpen", sagt Sigrid Hackl, Projektleiterin vom Tourismusverband Steyr und Nationalpark Region. Dies bedeute echte Regionalität mit Hochgenuss.

Schon die Eröffnung im historischen Quenghof in Steyr am 24. Mai ab 15.30 Uhr wird keine Wünsche offenlassen. Bis zu 120 Gäste werden von allen drei Köchen gemeinsam mit edelsten Kreationen verführt. Das Trio wird ein, wie es das Motto dieses "Openings" schon besagt, wahres "Genussfeuerwerk" für alle Sinne bereiten. Zudem werden an diesem Abend sechs Spitzenwinzer persönlich anwesend sein, den schwungvollen Abschluss gibt es mit DJ-Musik beim Reisetbauer Blue Gin Airstream.

"Das Festival ,Tavolata‘ ist kein Massenprodukt. Im Quenghof können wir zwar 120 Genießern vor einer Traumkulisse einen ganz besonderen Abend bereiten", sagt Hackl, "aber im Vorjahr waren wir bei all unseren Events restlos ausgebucht."

Neben beliebten Tavolata-Veranstaltungen wie der Schlierbacher Schmankerl Roas inklusive Dunkelgenussraum (30. Mai) oder dem sechsgängigen Gold-Menü in der Bergerwieshütte mitten im Wald mit idyllischer Anfahrt in Kurt Schwarzmüllers Pferdekutsche (29./30. Mai) sind diesmal auch neue Genussevents im Programm: etwa ein vegetarisches Fine Dining in der Duftmanufaktur Traumduft der Familie Ecker in Trattenbach (2.†Juni) oder Lukas Kapellers Romantikdinner im Großkandlerhaus bei Caroline Vlasek (12. Juni).

Nicht mehr mit dabei sind die Pop-up-Pizzeria Maria in Maria Neustift (Terminprobleme) oder auch der Genussevent der BBS Weyer (Matura) – die allerdings nur eine vorübergehende Pause einlegen dürften.

"Mit Tavolata ist ein Genussfestival entstanden, das auf unaufgeregte Weise all das in den Mittelpunkt rückt, was unsere Heimat so vielfältig und besonders macht", sagt Hackl: "Die besten Köche der Region laden an den schönsten Plätzen im Pop-up-Style zum Genießen ein." Moderne Küche treffe auf traditionelles Ambiente, Handwerk auf Natur, urbanes Leben auf Sommerfrische. So werde jede Veranstaltung zum Erlebnis.

Nähere Informationen und Buchungsmöglichkeit ab sofort auf www.tavolata.at

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner