Vermögen von Elon Musk überschritt nächste Grenze

Dies sei eine Weltpremiere, meldete die Agentur am Mittwoch. Zum einen habe die Aktie des von Musk geführten Elektroautobauers Tesla seit dem Wahlsieg von Donald Trump am 5. November um mehr als 65 Prozent zugelegt. Zum andern habe sich durch einen Aktienrückkauf beim von Musk geführten Raumfahrtunternehmen SpaceX dessen Anteil an dem Unternehmen vergrößert. Sein Vermögen sei damit noch einmal um rund 50 Milliarden Dollar auf 440 Milliarden Dollar (419,18 Milliarden Euro) angewachsen, meldete Bloomberg.

Musk hatte den Wahlkampf Trumps mit 270 Millionen Dollar unterstützt und wurde damit zum größten Geldgeber in der Geschichte der US-Politik. Der Rechtspopulist hat seinerseits den Unternehmer mit der Leitung einer neuen Abteilung für effizientes Regieren beauftragt.

Verbindung mit Trump bringt Einflussmöglichkeiten

Durch sein Bündnis mit Trump verfügt Musk nun über erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die US-Regierung, was die Frage nach massiven Interessenkonflikten aufwirft. Auch könnte seine Tätigkeit weitere Verträge für seine Unternehmen befördern.

SpaceX schickt Militärsatelliten ins All, bringt Astronauten zur Raumstation ISS und ist auf vielfältige Weise mit dem Pentagon und der NASA verflochten. Allein im vergangenen Jahr erhielten die Musk-Unternehmen nach Informationen der "New York Times" öffentliche Aufträge im Wert von drei Milliarden Dollar (2,85 Milliarden Euro).

