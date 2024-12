Gas: "Systemumbau wird wohl länger dauern"

Der Umbau der Gas- und Wärmeversorgung in Österreich wird wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als manche Politiker vorgegeben haben. Das sagen Klaus Dorninger und Alexander Marchner, ehemaliger und neuer Vorsitzender der Fachvertretung der Gas- und Wärmeversorger in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Marchner, der mit Dorninger den Vertrieb der Energie AG leitete, folgte Dorninger, der in Pension ging, in dieser Funktion nach.