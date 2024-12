Das Herz am Altausseer Fleck

Am Beginn der Anhöhe hinauf zum Loser in Altaussee steht, mit engen Straßen verbunden, ein pittoreskes Häuserensemble. Auch das Haus des vorgestern verstorbenen Hannes Androsch steht hier. Historischer Baustil, Ladenfenster, Holztäfelung, wilder Wein wächst daran hoch. Androsch ließ das Haus in den 1990er-Jahren errichten. In jenem Ort im Salzkammergut, an dem er schon als Kind hing, an den auch seine Eltern ihr Herz verloren hatten.