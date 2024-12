Schaden am Auto: Beschwerde bei der Rieder Feuerwehr über "Schlauchbrücken"

Zweieinhalb Wochen sind seit dem aufsehenerregenden Brand an der Promenade in Ried vergangen. Wie berichtet, wollte ein 38-jähriger Rieder offenbar in seiner Dachgeschoßwohnung Böller herstellen. Nach einer heftigen Explosion, die in Teilen des Stadtgebiets zu hören war, geriet das Wohnhaus in Brand. Mit vereinten Kräften konnten die Freiwilligen Feuerwehren Ried und Neuhofen, die unter anderem mit Atemschutztrupps im Einsatz waren, das Feuer unter Kontrolle bringen.