Theater in der Tribüne Linz: Das Geschäft mit dem Sex in Linz

Wer sonst als eine in Bordellen und Peepshows werkende Reinigungsfrau könnte Chronologie und Entwicklung des Geschäfts mit dem Sex in Linz besser erläutern? Die fragwürdige Erfolgsgeschichte des Rotlichtgeschäfts in der Landeshauptstadt begann unter anderem dort, wo sich der Kulturverein Etty an sein Publikum wendet: in der Tribüne in Linz, dem ehemaligen Eisenhand-Kino, wo einst Sexfilmchen im Stile Josefine Mutzenbachers zu sehen waren.