Von Ex-Mann auf Linzer Parkplatz niedergestochen: 31-Jährige verletzt

Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 11. Dezember. Auf einem Parkplatz in der Linzer Dauphinestraße soll der mutmaßliche Täter die 31-Jährige abgepasst haben. Nachdem diese aus ihrem Auto gestiegen war, ging der 45-Jährige auf sie zu und stach ihr in den Oberkörper. Laut ersten Angaben der Polizei traf er dabei ihre Lunge.

Nachdem es der Frau gelang, sich in ihr Fahrzeug zurückzuziehen, flüchtete der Mann vom Tatort. Die Verletzte schrie um Hilfe und verständigte per Telefon ihre Vorgesetzte. Diese setzte die Rettungskette in Gang, eine Zeugin leistete währenddessen Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Kepler Universitätsklinikum gebracht.

45-Jähriger stellte sich selbst

Der mutmaßliche Täter begab sich selbständig zu einer Polizeiinspektion und stellte sich. Er zeigte sich geständig und führte an, von seiner damaligen Ehefrau jahrelang "verarscht" worden zu sein.

Laut Polizei ist der 45-Jährige obdachlos. Noch vor der Tat hat er sein Zeltlager angezündet. Er wurde am Donnerstag in die Justizanstalt Linz überstellt.

