Kokain und Cannabis: Suchtgifthändler aus Amstetten in Haft

Der 27-jährige Afghane wurde Ende September festgenommen, weil ihm der Handel von Kokain und Cannabiskraut an 40 Abnehmer nachgewiesen wurde. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, wo er sich derzeit in Untersuchungshaft befindet. Ein 20-jähriger Kurierfahrer aus dem Bezirk Amstetten wurde angezeigt, er befindet sich auf freiem Fuß.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

