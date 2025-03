Rotes Kreuz hilft bei kleinen und größeren Katastrophen

1654 Mitglieder engagieren sich beim Roten Kreuz in Urfahr-Umgebung. (RK)

Das vorige Jahr war für das Rote Kreuz Urfahr-Umgebung geprägt von Weiterentwicklung und gelebter Solidarität. Mehr als 208.800 Stunden wurden 2024 allein von den 1654 Rotkreuz-Mitarbeitern freiwillig geleistet. "Egal ob Berufliche, Freiwillige, Zivildiener, Berufsfindungspraktikantinnen oder Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialjahr – alle sind mit Herzblut dabei und bringen sich ein", erzählte Bezirksgeschäftsleiter und Bezirksrettungskommandant Peter Haslinger anlässlich der Jahresrückschau. 2024 brachte auch bedeutende Weiterentwicklungen: den Ausbau der Notfallsanitäterausbildung und des Rettungsdienstes sowie die Umstellung der Logistik in der Katastrophenhilfe. Höhepunkte waren die Übersiedlung der Bezirksstelle aufgrund von Platznot und eine erfolgreiche Mitgliederwerbeaktion.

Mitglieder als Rückgrat

"Ohne unsere Mitglieder und Unterstützer könnten wir viele Angebote nicht in diesem Ausmaß anbieten", erklärte Haslinger, "denn finanziert sind nur Notarztdienst, Rettungsdienst sowie Mobile Pflege und Betreuung. Alle anderen Dienstleistungen werden aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert." In naher Zukunft stehen auch einige Umbauten aufgrund von Platznot und Instandhaltung auf dem Programm. "Die Mitarbeiter leisten Großartiges, deshalb muss das Rundherum einfach passen", weiß auch Bezirksstellenleiter Paul Gruber. Für die rettungsdienstliche Versorgung der Bürger im Bezirk Urfahr-Umgebung sind 521 Rettungs- und Notfallsanitäter zuständig. "Mit dem Verbundsystem von Rettungs- und Notarztdienst ist die Bevölkerung wirklich sehr gut versorgt", sagte Haslinger. Es wurde über Jahre hinweg entwickelt und sichert Flächendeckung und rasche Eintreffzeiten. "Jedes Jahr werden etwa acht Notfallsanitäter ausgebildet, denn seit letztem Jahr sind im Bezirk zusätzlich drei Notfall-Sanitätseinsatzwagen und ein Rettungstransportwagen im Einsatz, und bei diesen ist mindestens ein Notfallsanitäter an Bord."

Hilfe bei Katastrophen

Für Großschadensereignisse ist sowohl materiell als auch personell unter dem Dach des Katastrophenhilfsdienstes (KHD) vorgesorgt. Das Bezirksrettungskommando und die Schnelleinsatzgruppen treffen ganzjährig Vorbereitungen für den Ernstfall. Sie werden im Anlassfall alarmiert und sind innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Das notwendige Material wird mittels Anhänger transportiert. Es ist ein mehrstufiges System.

Der Katastrophenhilfsdienst stand letztes Jahr im Zeichen von kleineren und größeren Hochwassern, denn auch nach Niederösterreich rückten die Kräfte aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung aus. "Lokal in der Gemeinschaft zu wachsen und national sowie international zusammenzuhelfen, das begeistert mich jedes Mal wieder", sagt Bezirksstellenleiter Paul Gruber.

