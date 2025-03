Fastenbier aus Schlägl

SCHLÄGL. Die Fastenzeit ist die perfekte Gelegenheit, Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Doch wer glaubt, Fasten bedeutet automatisch Verzicht, wird eines Besseren belehrt: Denn mit dem Schlägl Fastenbier lässt sich bewusst genießen, ohne dabei auf Lebensqualität zu verzichten. Ab sofort ist die leichte, unfiltrierte Bierspezialität wieder im ausgewählten Lebensmittelhandel sowie direkt in der Brauerei Schlägl erhältlich.

Fasten hat eine lange Tradition und gewinnt wieder mehr an Bedeutung. Wer sich für das Schlägl Fastenbier entscheidet, hat einen besonderen Begleiter an seiner Seite. Braumeister Reinhard Bayer erklärt: "Unser Fastenbier verbindet jahrhundertealte Klosterbraukunst mit modernem Ernährungswissen. Es ist nicht nur kalorienbewusst, sondern auch reich an wertvollen Inhaltsstoffen." Tatsächlich steckt in diesem Bier mehr als nur erfrischender Geschmack. Die Ernährungsexpertinnen der Marienschwestern von Karmel haben ihr Wissen in die Rezeptur einfließen lassen. So enthält das Fastenbier Galgant, ein seit Jahrhunderten geschätztes Gewürz mit belebenden Eigenschaften. Dabei hat das Bier nur drei Prozent Alkoholgehalt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper