Beim Kochen in Gallneukirchen eingeschlafen: Rauchmelder rettete 21-Jährigem das Leben

In der Nacht auf Mittwoch wollte sich ein 21-Jähriger Nudeln in einer Wohnung in Gallneukirchen kochen. Der alkoholisierte Mann schlief jedoch währenddessen ein. Auch als der Rauchmelder wegen starker Rauchentwicklung Alarm schlug, wachte er nicht auf. Der junge Mann hatte jedoch Glück: Eine Nachbarin hörte den Alarm und setzte sofort einen Notruf ab.

Die Feuerwehren Treffling, Schmiedgassen und Schweinbach rückten gemeinsam mit der Feuerwehr Gallneukirchen aus. Am Einsatzort angekommen, brach die Feuerwehr die Wohnungstür auf. Sie retteten den schlafenden 21-Jährigen aus der bereits stark verrauchten Wohnung. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht.

Wie sich herausstellte, lösten angebrannte Speisen auf dem Herd den Rauch aus. Dank des Rauchmelders und des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden: "Dieser Vorfall zeigt erneut, wie wichtig Rauchmelder im Haushalt sind – sie retten Leben," sagt Jürgen Penkner, Kommandant der Feuerwehr Treffling. Die Feuerwehr ruft die Bevölkerung dazu auf, Rauchmelder regelmäßig zu überprüfen - nur so können ähnliche Notfälle rechtzeitig erkannt werden.

