Xi Jinping und Wladimir Putin – die Rollen "Koch und Kellner" sind klar verteilt

Ihre Freundschaft kennt "keine Grenzen". Und doch wurde in den vergangenen zwei Tagen beim Treffen von Xi Jinping und Wladimir Putin in Peking klar, wer bei den beiden Autokraten der Koch bzw. der Kellner ist – frei nach dem ehemaligen deutschen Kanzler Gerhard Schröder. Der Koch, also der Chef, ist der Partei- und Staatschef der Volksrepublik.