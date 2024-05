Bombendrohung: "Kann mir schwer vorstellen, dass es von uns kommt"

Direktor Gerhard Beuer konnte am Tag nach der Bombendrohung die Schule öffnen.

Erst seit diesem Schuljahr leitet Gerhard Beuer das Akademische Gymnasium Linz. Am Mittwoch fand er sich in einer extremen Stresssituation wieder. Mit den OÖN sprach Beuer am Tag nach der Bombendrohung über die Rückkehr zum Normalbetrieb, die gute Zusammenarbeit über die Schulgrenzen hinaus und mögliche Lerneffekte.