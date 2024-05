Maibaumrückgabe mit Hindernissen: Beim Aufstellen in Steyr brach die Spitze ab

Wie berichtet, war der "alte", 24 Meter hohe Maibaum am Donnerstag um Mitternacht beim missglückten Versuch der Landjugend Wolfern, ihn in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu stehlen, kaputt gegangen.

Innerhalb kürzester Zeit haben die Wolferner einen neuen Baum organisiert. "Die Burschen haben ihn gefällt und geschält, unsere Mädels haben die Kränze neu gemacht und die Girlanden neu gebunden. Die ganze Landjugend hat mitgeholfen", sagt Wolferns Bürgermeister Karl Mayr. Der Baum sei schöner als zuvor, gab er in einem Interview mit den OÖNachrichten an. Am Freitag um 17 Uhr sollte der neue Baum bereits wieder aufgestellt werden können, wurde versprochen.

Die OÖN haben berichtet: Video: Landjugend wollte Steyrer Maibaum stehlen

Und soweit ging auch alles nach Plan: Die Firma Mitter war um 17 Uhr samt Kran vor Ort. Und der Baum, der pünktlich von der Landjugend zurückgebracht worden ist, wurde aufgestellt. Mit 29 Metern überragt er den alten, gestohlenen Baum um ganze fünf Meter. "So ist das Brauchtum - wird ein Maibaum bei einer Aktion beschädigt, oder zerstört, muss er mit einem mindestens gleichwertigen Baum ersetzt werden", erklärt Hannah Ploner von der Landjugend Wolfern den OÖNachrichten im Gespräch. 100 Jahre ist der prächtige Baum alt. "Hoffentlich ist jetzt klar, dass da ganz bestimmt keine böse Absicht dahinter war"

Markus Vogl, Bürgermeister von Steyr (links), beim Handshake mit Karl Mayr, Bürgermeister von Wolfern. Im Hintergrund der fristgerecht zurückgebrachte Baum Bild: winterleitner

Wipfel an der Spitze brach ab

Doch auch beim Aufstellen am Freitag gab es Komplikationen: Kaum aufgestellt, brach auch schon wieder ein Teil des neuen Maibaumes in zwei Teile. Die Spitze des Baumes, ein Wipfel, war abgebrochen. Also hieß es für die fleißigen Helfer: Der ganze Maibaum muss retour und auf den Boden gebracht werden.

Video: Der Baum wird aufgestellt

Der rund und 2,5 Meter lange Baumwipfel musste wieder an die Spitze gesetzt werden. "Kein Problem", sagt Hannah. "unsere Burschen sind handwerklich begabt und werden den Wipfel schnell wieder angebracht haben".

Die ganze Geschichte hören Sie im Video:

