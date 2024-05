Sex am Heuboden und Geburt bei der Stallarbeit

Magdalena B., eine Magd aus Pramet, war nicht zimperlich. Zumindest wird sie so in einer der alten Innviertler Zeitungen um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert bezeichnet, die Lokalhistoriker Wolfgang Marschall in monatelanger Archivarbeit durchstöbert hat. Denn die Prameterin hatte ihr Kind während der Stallarbeit zur Welt gebracht und nach der Geburt wieder pflichtbewusst weitergearbeitet.