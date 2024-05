Deutsch-Matura: Diese Themen standen zur Auswahl

Für 41.300 Jugendliche wurde es am Donnerstag ernst: mit den schriftlichen Deutsch-Klausuren fiel der Startschuss für die heurige Zentralmatura. Es war die einzige Klausur, die für alle Maturanten verpflichtend ist. Zur Auswahl standen drei Themenpakete mit jeweils zwei Aufgaben.

So galt es in fünf Stunden zwei Texte zu verfassen, die bei der Benotung – unabhängig von der Wortzahl – gleich gewichtet werden. Bewertet werden Inhalt, Textstruktur, Stil und Ausdruck sowie die normative Sprachrichtigkeit. Wörterbücher durften verwendet werden, nicht aber Lexika.

Das waren die Themen

Im ersten Themenpaket unter dem Titel " Literatur – Kunst – Kultur " galt es, einen Prosatext der Linzer Autorin Teresa Präauer ("Fünf Mädchen") zu interpretieren und einen Kommentar zum Thema "Kulturvermittlung für junge Menschen" zu verfassen.

" galt es, einen Prosatext der Linzer Autorin Teresa Präauer ("Fünf Mädchen") zu interpretieren und einen Kommentar zum Thema "Kulturvermittlung für junge Menschen" zu verfassen. Um " Gaming " drehte sich das zweite Themenpaket. Hier sollten die Maturantinnen und Maturanten eine Textanalyse auf Basis eines Zeitungsartikels zum Thema "Virtuelle Freiräume" verfassen. Es ging unter anderem darum, die Möglichkeiten, die sich durch PC-Spiele ergeben, zu erörtern. Zweite Aufgabe in diesem Themenblock war ein Kommentar zum Thema "Virtuelle Protestaktionen".

" drehte sich das zweite Themenpaket. Hier sollten die Maturantinnen und Maturanten eine Textanalyse auf Basis eines Zeitungsartikels zum Thema "Virtuelle Freiräume" verfassen. Es ging unter anderem darum, die Möglichkeiten, die sich durch PC-Spiele ergeben, zu erörtern. Zweite Aufgabe in diesem Themenblock war ein Kommentar zum Thema "Virtuelle Protestaktionen". Wer das dritte Themenpaket wählte, dem Stand eine Auseinandersetzung mit "Gesellschaftlichen Normen" bevor. In 540 bis 660 Wörtern sollte eine Meinungsrede Bezug auf den den Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt nehmen. Zudem galt es, einen Bericht über Gendermedizin zusammenzufassen.

Download zum Artikel Zentralmatura Deutsch AHS 2024: Die Aufgaben zum Download PDF-Datei vom 02.05.2024 (424,59 KB) PDF öffnen

Download zum Artikel Zentralmatura Deutsch: Kommentierung der Aufgaben PDF-Datei vom 02.05.2024 (187,17 KB) PDF öffnen

Wie es jetzt weitergeht

Die Maturanten haben nun über das Wochenende Zeit, sich von den Strapazen der ersten Prüfung zu erholen – oder für die nächste Klausur zu lernen. Als zweites Fach ist am 7. Mai die Königsdisziplin Mathematik dran. Wegen der Unterbrechung durch Christi Himmelfahrt ziehen sich die Prüfungen diesmal besonders lang hin, den Abschluss machen Latein und Griechisch erst am 16. Mai.

Insgesamt ist die Zentralmatura diesmal auf drei Kalenderwochen aufgeteilt. Nach Deutsch und Mathe folgt am 8. Mai Englisch, in der Woche ab 13. Mai ist noch je ein Tag für Französisch, Italienisch, Spanisch bzw. die Minderheitensprachen Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch sowie für Griechisch und Latein vorgesehen. Das einzige Fach, in dem die Klausuren für alle teilnehmenden Schüler einheitlich sind, ist dabei Deutsch. In allen anderen Gegenständen gibt es Unterschiede je nach Schultyp oder bei Fremdsprachen nach Anzahl der unterrichteten Jahre.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner