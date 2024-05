Bürgermeister nach Maibaum-Diebstahl: "Bei mir wird es keine Auslöse geben"

„Auch beim Brauchtum muss man sich an Spielregeln halten, für mich sind die Regeln der Landjugend eine Maßgröße, wie man Brauchtum bei uns in der Region lebt", sagt Bürgermeister Penn. Er fordert von der Maibaum-Crew, dass in Eferding wieder ein Maibaum aufgestellt wird. „Bei mir wird es keine Auslöse geben, schon gar nicht für einen kaputten Maibaum", sagt er. Der Eferdinger Maibaum wurde zuvor bereits von der Landjugend Oftering-Wilhering gestohlen und von der Stadtgemeinde auch ausgelöst.

Lesen Sie auch: Video: Landjugend wollte Steyrer Maibaum stehlen

Anderes sieht das Christian Mühleder von der Maibaum-Crew, die Regeln der Landjugend sind für ihn kein Maßstab. „Die Maibaumregeln die wir überliefert bekommen haben, erlauben das Maibaumstehlen in den ersten drei und letzten drei Maitagen", sagt er. Der Eferdinger Maibaum fiel der Crew heute Nacht um und brach dabei. Man sei willig einen neuen Maibaum gegen eine Auslöse aufzustellen. Er hofft noch auf ein positives Ergebnis der Gespräche mit dem Stadtchef.

Bürgermeister Christian Penn Bild: SP

Lesen Sie auch: Das ging schnell: Um 17 Uhr erhält Steyr einen neuen Maibaum

Maibaum-Crew stahl auch Welser Maibaum

Der Welser Maibaum hingegen ist noch ganz. Auch das Welser Stadtmarketing betont, dass auf die Maibaumregeln nicht geachtet wurde, da der Baum nur am Tag des Aufstellens ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gestohlen werden darf. Die Verhandlungen laufen, bis spätestens zur „Langen Nacht der Chöre" am 8. Mai soll der Baum wieder zurück auf dem Stadtplatz sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger