Wenn Brauchtum zu weit geht: Maibaum-Diebe drangen in Hartkirchen in Firmengelände ein

"Maibaum-Diebe gesucht!" Mit diesem Aufruf wandte sich die Musikkapelle Hartkirchen (Bezirk Eferding) via soziale Medien an die Öffentlichkeit. Der Grund: Der für das Maibaum-Fest des Vereins vorgesehene Baum war in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem abgesperrten Firmengelände gestohlen worden. Die vor Ort gültigen Maibaum-Regeln untersagen eigentlich das Stehlen vor dem Aufstellen. Die Diebe schreckten dabei nicht davor zurück, privates Eigentum zu beschädigen.